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Tahıl koridoru kapsamında gidiş geliş yapan gemi denetimlerine devam ediliyor

Tahıl koridoru kapsamında gidiş geliş yapan gemi denetimlerine devam ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı çerçevesinde POLARNET, ROJEN ve OSPREY S isimli gemilerde denetimler gerçekleştirildiğini bildirdi.

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Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, tahıl almak üzere Ukrayna'ya gidecek olan "Osprey S" isimli gemide denetime başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan tahıl almak için yola çıkan Liberya bandralı "Osprey S" isimli gemi, İstanbul'un Kuzeyi'nde demirledi.
Geminin seyrini ve takibini yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli müşterek denetleme timi, servis botuyla Rumelifeneri Tahlisiye Bot İstasyonu'ndan hareket etti.

Gemiye ulaşan heyet, 11.00 sıralarında denetime başladı.
Gemi, müşterek kontroller sonucunda temsilcilerden onay alınmasının ardından Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na hareket edecek.

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