Putin elbette Bayraktar istiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledi bombası!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de Putin ile yaptığı görüşmede Bayraktar SİHA'ların da gündeme geldiği öğrenildi. İngiltere merkezli Daily Mail'e göre bu sadece şaka konusu değil "Putin elbette SİHA istiyor" diye yazıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şimdi herkes İHA istiyor, SİHA istiyor, Akıncı istiyor" diyerek süper güçlerin Türkiye'den satın almak için sıraya girdiklerini ifade ettiği Türk SİHA'ları, yine dünya manşetlerinde. İngiliz gazetesi, Bayraktar TB2'ye övgüler yağdırırken, Alman televizyonu Putin'in Türkiye'den SİHA almak istediğini ileri sürdü.

Rusya lideri Vladimir Putin ile Soçi'de gerçekleştirdiği dört saatlik kritik görüşme sonrasında tüm dünyanın konuştuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Gebze Bilişim Vadisi’nde düzenlenen, ‘Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem Karabağ hem de Ukrayna'da savaşın gidişatını değiştiren Türk SİHA'larıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

Bugün dünyada insansız hava araçları denilince akla ilk Türk SİHA’ları geliyor. Önce İHA ile başladı, ardından SİHA , şimdi akıncı. Ben Sayın Bush Amerika'da başkan iken kendisiyle bir ziyarette henüz başaklan olmamıştım ama seçimi kazanan bir partinin başkanıydım. Ve Amerika'ya yaptığım ziyarette Sayın Bush ile bir konuyu ele aldık. Dedim ki, 'Hani terör ile mücadelede bize gerekli destekleri verecektiniz. İHA'lar verecektiniz, SİHA'lar verecektiniz 'Bunlar verilmiyor mu?' dedi. 'Evet, verilmiyor' dedim. 'Türkiye'ye bunlar verilecekti, niçin verilmiyor?. Hemen bu işi halledeceksiniz' dediler ve bize o zamanın şartlarında 24-48 saat ile İHA'ları verdiler. Ama ondan sonra tabii hemen çekip alıyor. Allah rahmet eylesin, Özdemir Bey bizim bu halimizi görünce çocuklarıyla beraber masaya oturdular ve o gün bir adım attılar. Süratle ilk adım İHA'nın üretimiydi. İHA'nın üretimini gerçekleştirdiler, ardından SİHA'nın üretimi gerçekleşti. Ve en son Akıncı'nın üretimi gerçekleşti. Tabii bütün bunlarla beraber Türkiye bu alanda sıraya girenlerin olduğu bir ülke konumuna geldi. Şimdi herkes İHA istiyor, SİHA istiyor, Akıncı istiyor. Mesele buydu, bunu başarmaktı. Bu noktaya geldik. Bir savaş halini düşünün. Dün işte Sayın Putin ile bunları konuştuk. Bu noktaya geldik. Bir savaş halini düşünün. Dün işte Sayın Putin ile bunları konuştuk. Tahran'da yine konuşmuştuk. Şimdi bizimle bu alanlarla da ortak yatırımlara girmek isteyen dünyadaki süper güçler var. Güçlü olursan bunlar oluyor, olmadığınız sürece bunlar olmuyor.

Hayati rol

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana, Türk insansız hava aracının, Ukraynalılar için savaşın en önemli güçlerinden biri olduğunun kaleme alındığı haberde, Bayraktar'ın on helikopter, on üç karadan havaya füze sistemi, yedi zırhlı araç, yirmi yedi diğer araç da dahil olmak üzere şaşırtıcı miktarda Rus ekipmanının yanı sıra, altı donanma gemisi, komuta noktaları ve yakıt depoları gibi çok sayıda başka hedefi yok ettiği ifade edildi. İngiltere merkezli Daily Mail gazetesindeki haberde, şu ifadelere yer verildi:

Bayraktar sayesinde erken zafer

Bayraktarlar, Rusya ile olan ihtilafın ilk günlerinde Kiev'i Putin'in erişiminden uzak tutmaya yardımcı olarak hayati bir rol üstlendi. Savaş başladıktan birkaç gün sonra oyundaydılar. Herkesin bildiği gibi, Rus akaryakıt kamyonlarını imha etmek için gönderilerek, Ukrayna'nın başkentine doğru ilerleyen bir mil uzunluğundaki askeri konvoyu oluşturan tankları çalışmaz hale getirdiler. Yol kenarına bırakılan kuşatılmış Rus zırhlı araçlarının görüntüleri, Ukrayna için büyük önem taşıyan propaganda savaşında erken bir zaferdi.

Putin elbette Bayraktar istiyor

Haberde ayrıca, Bayraktar TB2'nin, konvansiyonel hava savunma sistemlerine neredeyse görünmez oldukları hatırlatıldı ve Rusya tarafından geliştirilen S-300'lerden kaçabildikleri vurgulandı. 2020 yılındaki Dağlık Karabağ savaşında, Türk İHA'larının sadece S-300'lerden kaçınmakla kalmayıp daha sonra onları da yok ettiği ifade edildi. Haberde, "Putin'in elbette Bayraktar'a sahip olmak isteyeceği ve bunun şaşırtıcı olmadığı" da ifade edildi.

Türkiye ABD'nin en büyük rakibi

Ankara, elbette üretici Türk havacılık firması Baykar'ın değerini kanıtladığı için çok mutlu. Geçen yıl, Türk silah ve havacılık ihracatı 3,2 milyar dolar ile yeni bir rekora ulaştı ve ve drone'lar bu başarı öyküsünün hızla büyüyen bir parçası. 2016'dan bu yana, Baykar'ın İHA'ları bir düzineden fazla ülkeye satıldı. Türk yapımı insansız hava araçları, Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya kadar diğer aktif savaş senaryolarında o kadar etkili oldu ki, artık endüstri lideri ABD'nin en büyük rakibi olarak görülüyorlar.

Lazer güdümlü silahlar kullanarak hassas saldırılar gerçekleştirmeden önce, araziyi keşfedip hedefleri belirlediği için Putin'in güçlerine karşı savaşta hayati bir öneme sahip olduğu ifade edilen Bayraktar, Almanya'da da haberlere konu oldu. Alman haber kanalı N-TV'de, "Moskova, Türk insansız hava araçlarının ne yaptığını gördü" başlıklı haberde Türk SİHA'larının başarısına değinildi. N-TV muhabiri Rainer Munz'un, Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesini gözlemledikten sonra yaptığı haberde, "Türk yapımı savaş uçakları Ukrayna savaşında zaten kullanılıyor, ancak şimdiye kadar sadece Rus ordusuna karşı kullanılmıştı. Şimdiyse Rusya lideri Putin, görünüşe göre bu tür İHA'ları Erdoğan'dam satın almak istiyor" denildi.

Putin'den Erdoğan'a yarı şaka yarı ciddi SİHA teklifi

Soçi'deki dört saatlik Erdoğan-Putin zirvesinde, resmi olarak açıklanmış olsa da iki liderin Türk SİHA'ları üzerine konuşmuş olabileceği yorumlarında bulunuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklamada bulunmuş ve daha önce sıkça gündeme gelen Bayraktar TB2'nin Rusya'da üretilmesi ve satın alınması konusuyla ilgili liderlerin bir görüşme yapıp yapmadığı sorusuna sadece "Hayır" diyerek karşılık vermişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, bir hafta önce, katıldığı bir televizyon programında "Rusya'nın Türkiye'ye ortak SİHA anlaşması teklifi oldu mu?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt vermişti. Sözcü Kalın, şu ifadeleri kullanmıştı:

Aslında biraz yarı şaka yarı ciddi Sayın Putin, 'Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz bize de versenize biz de almak isteriz Bayraktarları.' dedi. Cumhurbaşkanımız da tebessüm etti. Olur liderler arasında bu tür konuşmalar. Orada tebessüm etti, 'Bakabiliriz, konuşabiliriz,' gibisinden öyle bir taahhüt falan söz konusu değil.

Sayın Putin de orada bizim pozisyonumuzun farkında. Biz Rusya'ya ambargo uygulamıyoruz. İlişkilerimizi devam ettiriyoruz. Öbür tarafta Ukrayna'nın nefsi müdafaa hakkını da tanıyoruz. O manada da Ukrayna'ya destek olmaya devam ediyoruz ama bunu biz savaşı tahrik etmek, kışkırtmak, uzatmak için değil, tam tersine sonlandırmak için yapıyoruz.