Müslüme cinayetinde bilirkişi raporunda kan donduran detaylar çıktı Her gördüğümde öperim demişti
Mersin'de kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedeni bulunan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümünde dedesiyle ilgili detaylar bilirkişi raporunda ortaya çıktı. “Her gördüğümde Müslüme'yi yüzünden öperim. Boynundan DNA çıkması normal." diyen dedenin aksini söylüyor.
Mersin’de geçen sene kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedeni bulunan 2.5 yaşındaki Müslüme’nin ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna göre Müslüme cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldü.
Mersin'de kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedeni bulunan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Osman Sert tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda Müslüme’nin cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıktı.
Birgün gazetesinden Dilara Şimşek'in haberine göre Müslüme, Gülnar ilçesinde 10 Kasım 2021’de ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada kayboldu. Arama çalışmalarının 9. gününde Müslüme’nin cansız bedeni olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta çalılıkların arasında bulundu.
Yapılan incelemelere göre Müslüme'nin boyun kısmında 70 yaşındaki dede Hasan Yağal'ın DNA’sı bulunurken yapılan analize göre Müslüme’nin 14 yaşındaki ablasının babasının Hasan Yağal olduğu ortaya çıktı. Şüpheler cinsel istismar ve cinayet üzerinde yoğunlaştı.