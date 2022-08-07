BIST 2.750
DOLAR 17,91
EURO 18,24
ALTIN 1.022,97
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 90 bininci kadın üyesiyle görüştü EYT sözü verdi

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 90 bininci kadın üyesiyle görüştü EYT sözü verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine bir yıl içinde üye olan 90 bininci kadını makamında kabul etti.

Abone ol

Partiden yapılan açıklamaya göre, "İktidarı kadınların örgütlü gücü değiştirecek" hedefiyle üye yapma çalışması yürüten CHP Kadın Kolları son bir yılda 90 bin yeni kadın üyeye ulaştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisine Kütahya'dan katılan 90 bininci kadın üye Adalet Bayrakkaya'yı makamında ağırladı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) ana gündem maddelerinden olduğunu belirterek "Biz ısrar ettiğimiz için iktidar bir ekip kurdu ve EYT'yi gündeme aldı ama hiç üzülmeyin, çözmezlerse iktidara geldiğimizde biz çözeceğiz." ifadesini kullandı.

Sadece Kütahya'da değil Türkiye genelinde esnafın ekonomik darboğazda olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kasaya yansıyan bir alım olmadığını, zorda olan esnafın sürekli eleman çıkarmak zorunda olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vergi adaletsizliğinden en çok alt kesimin etkilendiğini ve çiftçilerin gübre, ilaç ve mazot alamadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Üst tabaka her geçen gün zenginleşirken olan halka oluyor. Biz bu sorunları çözeceğiz. Kaynak doğru yerde, doğru şekilde kullanıldığı takdirde yaşanan bu ekonomik krizi çözeceğiz. İnsanların en temel ihtiyaçlarına ulaşması lüks olmayacak. Seçime az kaldı, sabredin." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde, Kredi Yurtlar Kurumuna olan borçların geri ödemelerinin de öğrencilerin sigortalı işe girmelerinin ardından başlatılacağını dile getirdi.

Görüşmede CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu ilk teslimat yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu ilk teslimat yapıldı
İkinci el fiyatları yüzde 7 düştü sektör temsilerinden önemli açıklamalar geldi
İkinci el fiyatları yüzde 7 düştü sektör temsilerinden önemli açıklamalar geldi
Lise kayıt tarihleri: MEB takvimi ile 2022-2023 Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor?
Lise kayıt tarihleri: MEB takvimi ile 2022-2023 Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor?
Latif Şimşek'e saldıran DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve koruması hakkında soruşturma başlatıldı
Latif Şimşek'e saldıran DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve koruması hakkında soruşturma başlatıldı
Putin elbette Bayraktar istiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledi bombası!
Putin elbette Bayraktar istiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledi bombası!
AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman yapılacak? Açık Lise kayıtları ne zaman başlayacak?
AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman yapılacak? Açık Lise kayıtları ne zaman başlayacak?
Aşure günü ne zaman başlar 2022 Diyanet aşure günü kaç gün sürer?
Aşure günü ne zaman başlar 2022 Diyanet aşure günü kaç gün sürer?
TPAO 5 sahada petrol arayacak Resmi Gazete'de yayınlandı
TPAO 5 sahada petrol arayacak Resmi Gazete'de yayınlandı
Bugün Muharrem ayının kaçı 2022 Muharrem ayının 10 günü ne zaman?
Bugün Muharrem ayının kaçı 2022 Muharrem ayının 10 günü ne zaman?
Yavru kediyi sokağa attı, 2 bin 724 lira ceza yedi
Yavru kediyi sokağa attı, 2 bin 724 lira ceza yedi