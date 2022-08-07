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Cemal Enginyurt'tan Latif Şimşek'i darp olayı sonrası şok savunma: Sizden korkan sizin gibi olsun

TV100 canlı yayında korumasıyla birlikte Latif Şimşek’i darp eden DP’li Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Sizden korkan sizin gibi olsun" dedi.

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TV100 canlı yayınında gazeteci Latif Şimşek'in üzerine yürüyen ve korumasının da Latif Şimşek'i darp ettiği DP milletvekili Cemal Enginyurt, "Sizden korkan sizin gibi olsun" paylaşımını yaptı. 

Enginyurt Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alışmışlar korkutmaya, tehdit, baskıyla susturmaya,parayla, maaşla satın almaya, gazeteci, siyasetçi tokatlamaya, trollere saldırtmaya, PKK'lı, FETÖ'cü diye suçlamaya, sizden korkan sizin gibi olsun. Her birimiz Hasan Tahsin olacağız. Laik ve demokrat Türkiye'ye sahip çıkacağız." ifadesini kullandı. 

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