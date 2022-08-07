TV100'de Cemal Enginyurt ve korumasının Latif Şimşek'e saldırı anının kamera arkası yayınlandı

DP Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasındaki tartışma sonrası Enginyurt'un yanındaki adamların Şimşek'e saldırı anını TV100 yayınlandı. TV100 tartışma anında yayını keserek reklama gitmişti.

tv100'de yayınlanan Gündeme Dair programına konuk olan DP Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında sert bir tartışma yaşandı. Enginyurt, stüdyoda tartışma sınırlarını aşarak Latif Şimşek'e şiddete varan eylemlerde bulundu. Enginyurt ve korumasının Şimşek'e saldırı anının görüntüleri kameralara yansıdı.

Gazeteci Latif Şimşek'in Selahattin Demirtaş ve Kavala'nın yargılanmaları hakkında "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözlerinin ardından Cemal Enginyurt'un "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap vermesiyle birlikte ortalık bir anda gerildi. Şimşek'in de "Sen bırak bu işleri" şeklinde tepki göstermesinin ardından iki isim canlı yayında burun buruna geldi.

Stüdyodakiler ne yapacağını bilemedi

Yaşananlar karşısında stüdyodakiler de panikledi. İlk olarak ikiliden uzaklaşan sunucu Pınar Ardor, "Kesin yayını arkadaşlar" diyerek yönetmenden ricada bulundu. Fakat daha sonra yayın kesilmedi ve Ardor ile diğer konuklar, Enginyurt ve Şimşek'in yanına giderek ayrılmalarını sağladı.

Pınar Ardor: Darp var

Stüdyodakilerin araya girmesinin ardından iki isim ayrıldı fakat iddialara göre kameraların görmediği noktada kavga devam etti. Programın sunucusu Ardor'un anlatımına göre kamera arkasında Cemal Enginyurt'un koruması, gazeteci Latif Şimşek'i darbetti. Ardor, konunun yargıya da intikal edeceğini dile getirdi.

TV100 ekrana yansıtılmayan görüntüleri yayınladı

Görüntülerde Latif Şimşek'in Enginyurt'un yanında gelen kişiler tarafından darp edildiği açıkça görülüyor.

Enginyurt Sadi Somuncuoğlu'na 'töre dayağı' ile 20 yıl önce gündeme gelmişti

Cemal Enginyurt, 2000 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi o dönem Devlet Bahçeli'ye rağmen Cumhurbaşkanlığına aday olan MHP'li Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu ile yaptığı ve siyasi tarihe ‘töre dayağı’ olarak geçen ‘kavga’ ile dikkat çekmişti.

16 Mayıs 2000 tarihinde yapılan 10. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde dönemin hükümet ortakları; DSP, MHP ve ANAP Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ahmet Necdet Sezer ismi üstünde anlaşmaya varmışlardı.

Ancak bu karara tepki gösteren dönemin MHP'li devlet bakanı Sadi Somuncuoğlu ise Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklamıştı.

MHP lideri Bahçeli'nin tepkisini çeken ve ilerleyen günlerde bakanlık görevinden azledilen Somuncuoğlu'na adaylığını açıklamak üzere geldiği TBMM girişinde saldırılmıştı.

20 Nisan 2000 gecesi meydana gelen olayda Ordu milletvekili Cemal Enginyurt ile Yozgat milletvekili Ahmet Erol Ersoy, Sadi Somuncuoğlu’nun aracının önünü kesmiş, yaşanana arbedede Somuncuoğlu'nun koruması yumruklanmıştı.

20 Nisan 2000 gecesi meydana gelen olayda Ordu milletvekili Cemal Enginyurt ile Yozgat milletvekili Ahmet Erol Ersoy, Sadi Somuncuoğlu’nun aracının önünü kesmiş, yaşanana arbedede Somuncuoğlu'nun koruması yumruklanmıştı.

Daha sonra adliyeye intikal eden saldırı tarihe ‘töre davası’ olarak geçmişti.

Somuncuoğlu, Cemal Enginyurt'un kendisine önce “Abi aday ol desteklemezsem şerefsizim” dediğini, aday olduktan sonra ise“Bahçeli'nin sözünü yere düşüremezsin” diye saldırdığını açıklamıştı.

Cemal Enginyurt ise Somuncuoğlu'nun ifadesini yalanlamış ve Somuncuoğlu'na parti kararına saygı duymadığı için tepki gösterdiğini söylemişti.

Cemal Enginyurt daha sonra ‘töre dayağı’ davasında 20 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 2009 yılında bir süre cezaevinde kalmıştı.