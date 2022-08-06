Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon fragmanı büyük beğeni topladı! Kabe sahnesi izlenme rekorları kırdı

TRT1 ekranlarının sevilen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin geçtiğimiz gün yayınlanan yeni sezon fragmanı büyük beğeni topladı. Fragmanda Kabe'de dua edilen sahneler tüyleri diken diken etti.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in paylaştığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi Fahriye Evcen'in diziye veda etmesiyle sezon finali yapmıştı.

Reyting rekorları kıran dizinin yeni sezon fragmanı geçtiğimiz gün yayınlandı. Eylül ayında yeni sezona başlayacak olan dizinin yeni sezon fragmanında Kabe sahnesi izleyicileri duygulandırdı.

Kabe'de olan Sultan Alparslan halkı için dua etti. Sultan Alparslan'ın duasındaki "Ya Rahman! Ya Aziz! Ya Kahhar! Attığımız her adım, aldığımız her nefes senin rızan içindir. Müjdeleyip nasip ettiğin fetihler bizim değil, senindir. Allah'ım, beni kibir kuyusuna düşmekten koru. Son nefesime kadar yolunda cihat etmeyi nasip et" sözleri tüyler diken diken etti.

TRT 1'in reytinglere ambargo koyan dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni sezon kadrosuna Serhat Tutumluer, Bora Cengiz ve Öykü Gürman gibi başarılı isimler dahil oldu.