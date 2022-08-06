BIST 2.750
DOLAR 17,91
EURO 18,24
ALTIN 1.022,97
GÜNCEL

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon fragmanı büyük beğeni topladı! Kabe sahnesi izlenme rekorları kırdı

TRT1 ekranlarının sevilen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin geçtiğimiz gün yayınlanan yeni sezon fragmanı büyük beğeni topladı. Fragmanda Kabe'de dua edilen sahneler tüyleri diken diken etti.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in paylaştığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi Fahriye Evcen'in diziye veda etmesiyle sezon finali yapmıştı.
Reyting rekorları kıran dizinin yeni sezon fragmanı geçtiğimiz gün yayınlandı. Eylül ayında yeni sezona başlayacak olan dizinin yeni sezon fragmanında Kabe sahnesi izleyicileri duygulandırdı.
Kabe'de olan Sultan Alparslan halkı için dua etti. Sultan Alparslan'ın duasındaki "Ya Rahman! Ya Aziz! Ya Kahhar! Attığımız her adım, aldığımız her nefes senin rızan içindir. Müjdeleyip nasip ettiğin fetihler bizim değil, senindir. Allah'ım, beni kibir kuyusuna düşmekten koru. Son nefesime kadar yolunda cihat etmeyi nasip et" sözleri tüyler diken diken etti.
TRT 1'in reytinglere ambargo koyan dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni sezon kadrosuna Serhat Tutumluer, Bora Cengiz ve Öykü Gürman gibi başarılı isimler dahil oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çanakkale'de bebek arabasından inip yola çıkan Seren'in kahreden ölüm anı!
Çanakkale'de bebek arabasından inip yola çıkan Seren'in kahreden ölüm anı!
Dehşet dolu anlar: Polise döner bıçağı salladı, ortalığı birbirine kattı
Dehşet dolu anlar: Polise döner bıçağı salladı, ortalığı birbirine kattı
Sirenler çalmaya başladı! Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldı
Sirenler çalmaya başladı! Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldı
Mustafa Sarıgül'den 8 kişilik dürüm ayran fiyatına tepki!
Mustafa Sarıgül'den 8 kişilik dürüm ayran fiyatına tepki!
Meral Akşener, Yalova'da kendisine soru soran genç kıza azarlar gibi cevap verdi
Meral Akşener, Yalova'da kendisine soru soran genç kıza azarlar gibi cevap verdi
İsrail Gazze Şeridi'ni vurdu: 4 ölü, 19 yaralı
İsrail Gazze Şeridi'ni vurdu: 4 ölü, 19 yaralı
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Ekrem İmamoğlu'na teşekkür edince fırtına koptu
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Ekrem İmamoğlu'na teşekkür edince fırtına koptu
Putin: Avrupalılar Türkiye'ye minnettar olmalıdır
Putin: Avrupalılar Türkiye'ye minnettar olmalıdır
Jet hızında gelip çarptı! 5 kişinin öldüğü korkunç kaza kamerada
Jet hızında gelip çarptı! 5 kişinin öldüğü korkunç kaza kamerada
Marmaray'da herkesin gözü önünde oldu korkutan anları bir yolcu kaydetti
Marmaray'da herkesin gözü önünde oldu korkutan anları bir yolcu kaydetti