BIST 2.750
DOLAR 17,92
EURO 18,25
ALTIN 1.022,65
GÜNCEL

İstanbul'da ‘Yeditepe Huzur' uygulaması! Araçlar tek tek arandı

İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Fatih’te gerçekleştirilen uygulamada şüpheli şahısların kimlik sorguları yapılırken, araçlar ise tek tek arandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 21.30 sıralarında il genelinde helikopter destekli “Yeditepe Huzur Uygulaması” yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi. Uygulamaya Özel Harekat polisleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ekipleri katıldı. Fatih Millet Caddesi'nde yapılan denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi. Polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada narkotik köpeği ‘Hanna’ araçları didik didik aradı. Uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Meral Akşener, Yalova'da kendisine soru soran genç kıza azarlar gibi cevap verdi
Meral Akşener, Yalova'da kendisine soru soran genç kıza azarlar gibi cevap verdi
İsrail Gazze Şeridi'ni vurdu: 4 ölü, 19 yaralı
İsrail Gazze Şeridi'ni vurdu: 4 ölü, 19 yaralı
Putin: Avrupalılar Türkiye'ye minnettar olmalıdır
Putin: Avrupalılar Türkiye'ye minnettar olmalıdır
Jet hızında gelip çarptı! 5 kişinin öldüğü korkunç kaza kamerada
Jet hızında gelip çarptı! 5 kişinin öldüğü korkunç kaza kamerada
Büyükçekmece’de kar maskeli silahlı 3 kişi otomobili gasp etti
Büyükçekmece’de kar maskeli silahlı 3 kişi otomobili gasp etti
Mersin'deki orman yangını! 3 gündür alev alev yanıyor havadan müdahale edilemiyor
Mersin'deki orman yangını! 3 gündür alev alev yanıyor havadan müdahale edilemiyor
Bayrampaşa'da akılalmaz olay 8-11 yaşlarındaki üç çocuk video için küçük çocuğun elini kesti!
Bayrampaşa'da akılalmaz olay 8-11 yaşlarındaki üç çocuk video için küçük çocuğun elini kesti!
Sigortasız çalıştırılan işçi, sigorta isteyince bardaklı saldırıya uğradı
Sigortasız çalıştırılan işçi, sigorta isteyince bardaklı saldırıya uğradı
Balıkesir yangınında son durum: 'Yarasa'lar devreye girdi, müdahale devam ediyor
Balıkesir yangınında son durum: 'Yarasa'lar devreye girdi, müdahale devam ediyor
Polisin alkollü sürücü ile alkol metre imtihanı: "Delikanlısınız" dedi ve üflemeye karar verdi
Polisin alkollü sürücü ile alkol metre imtihanı: "Delikanlısınız" dedi ve üflemeye karar verdi