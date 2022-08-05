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Polisin alkollü sürücü ile alkol metre imtihanı: "Delikanlısınız" dedi ve üflemeye karar verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan aracın sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulandı. Alkol metreyi üflememekte ısrarcı olan sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Uygulamada ekipler, şüphelendikleri 77 ABS 216 plakalı cipi durdurdu. Ekipler, sürücü Osman A.'nın alkollü olup olmadığını kontrol etmek istedi. Sürücü ise ısrarla alkol metre ölçümü yapılmasını istemedi.

Osman A. önce, "Alkollüyüm. Üflemek istemiyorum" derken, bir süre sonra da, "Bana nakliye işi geliyor. Polisin nakliyesi olduğunda 5 liraysa, polisten 2 lira alıyorum. Allah razı olsun sizden. Delikanlısınız" dedi ve üflemeye karar verdi. Alkol metreye üflemekte zorluk çeken sürücüye polis ekipleri ders verdi. Dakikalar sonucunda alkol metre ölçümü yapıldı.

Yapılan ölçümde 1.5 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

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