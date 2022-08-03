BIST 2.684
DOLAR 17,94
EURO 18,25
ALTIN 1.018,52
GÜNCEL

Polis, Yediiklim Yayınları'na ait iki iş yerinde arama yapıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) suç duyurusu üzerine 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlattı.

2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun incelenmesi için dün DDK'ye talimat vermişti.

Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamış, ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılık, suç duyurusu üzerine "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açtı.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama başlattı.

Aramada polisin, burada bulunan dijital materyal ve tüm KPSS dokümanlarından birer nüsha alacağı öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Benzin istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü! Çakmak çaktı, alevlerin içinde kaldı
Benzin istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü! Çakmak çaktı, alevlerin içinde kaldı
Bakanlık duyurdu: 3 Akıncı İHA envantere girdi!
Bakanlık duyurdu: 3 Akıncı İHA envantere girdi!
Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
Yerli olarak üretilen makineli tüfek seri üretime geçti! SSB İsmail Demir duyurdu
Yerli olarak üretilen makineli tüfek seri üretime geçti! SSB İsmail Demir duyurdu
Ekrem İmamoğlu'nun restoran konvoyu gündem oldu! Kapı açma detayı dikkat çekti
Ekrem İmamoğlu'nun restoran konvoyu gündem oldu! Kapı açma detayı dikkat çekti
Sinan Oğan: Cumhurbaşkanlığına adayım
Sinan Oğan: Cumhurbaşkanlığına adayım
Köpeğin saldırdığı çocuğun psikolojisi bozuldu: Evde 'Bana köpek saldırıyor' diyor
Köpeğin saldırdığı çocuğun psikolojisi bozuldu: Evde 'Bana köpek saldırıyor' diyor
Sevgili ile 'ayrı ev' arsızlığı! Kızın evinin önünde ortalık karıştı o anlar kamerada
Sevgili ile 'ayrı ev' arsızlığı! Kızın evinin önünde ortalık karıştı o anlar kamerada
Kızına uyuşturucu madde satan şahsı döverek karakola götürdü
Kızına uyuşturucu madde satan şahsı döverek karakola götürdü
At şaha kalktı yere çakıldı ölümden döndüğü anlar görüntülendi
At şaha kalktı yere çakıldı ölümden döndüğü anlar görüntülendi