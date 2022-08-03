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Yerli olarak üretilen makineli tüfek seri üretime geçti! SSB İsmail Demir duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ilk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12.7 MM makineli tüfeğin seri üretime geçtiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12.7 MM makineli tüfeğin seri üretime geçtiğini açıkladı.

"6-7 yıl öncesine kadar yerli tüfeğimiz bile yokken, bugün bize ambargo uygulamaya kalktıkları üst kalibre silahları da kendimiz üretir duruma geldik." ifadelerini kullanan İsmail Demir, "Ülkemize Hayırlı olsun." dedi.

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