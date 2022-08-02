BIST 2.648
DOLAR 17,94
EURO 18,25
ALTIN 1.016,66
GÜNCEL

Tokat'ta feci olay! Eski nişanlısı ve kız arkadaşını kurşuna dizdi

TOKAT'ta eski nişanlısını öldüren genç kadın basın mensuplarının sorularına “Pişmanım” cevabını verdi.

Tokat’ta eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı (27) tabanca ile vurarak öldüren ve kız arkadaşı E.D.’yi (26) yaralayan F.G. (24) sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Polis aracından indirilen genç kadın basın mensuplarının "Eski nişanlınızı neden vurdunuz?” şeklindeki sorusuna ‘pişmanım’ cevabını verdi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayın geçmişi
Olay, kent merkezi Çeçenistan Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, F.G. eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ile arkadaşı E.D.’ye (26) tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Yıldız ile arkadaşı E.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Batuhan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yaralanan kadın vücudunda kalan kurşunun çıkartılması için ameliyata alındı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kemal Kılıçdaroğlu'na Erzurum'da HDP tepkisi
Kemal Kılıçdaroğlu'na Erzurum'da HDP tepkisi
Tahıl sevkiyatında tarihi gün! Tahıl yüklü gemi “Razoni” dron ile görüntülendi
Tahıl sevkiyatında tarihi gün! Tahıl yüklü gemi “Razoni” dron ile görüntülendi
FETÖ'cü Enes Kanter Yahudilerle birlikte Ağlama Duvarı'nda!
FETÖ'cü Enes Kanter Yahudilerle birlikte Ağlama Duvarı'nda!
Kemal Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısını Erzurum'a taşıdı
Kemal Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısını Erzurum'a taşıdı
Aleyna Tilki'yi hiç bu halde görmemiştiniz! Başına yazmasını bağladı, yaylaya çıktı
Aleyna Tilki'yi hiç bu halde görmemiştiniz! Başına yazmasını bağladı, yaylaya çıktı
Çevik Bir'in son hali ibretlik! Cezaevinden çıktı o eski kudretli halinden eser kalmamış
Çevik Bir'in son hali ibretlik! Cezaevinden çıktı o eski kudretli halinden eser kalmamış
Müge Anlı'nın kardeşi Efe Anlı'nın düğün görüntüleri ortaya çıktı
Müge Anlı'nın kardeşi Efe Anlı'nın düğün görüntüleri ortaya çıktı
Galatasaray'da Midtsjö'ye 'hoş geldin' paylaşımı
Galatasaray'da Midtsjö'ye 'hoş geldin' paylaşımı
Barış Yarkadaş'tan ucuz kredi ile döviz iddiasıyla ilgili çarpıcı iddia
Barış Yarkadaş'tan ucuz kredi ile döviz iddiasıyla ilgili çarpıcı iddia
Otoyolda yarış yapan araç sürücüsü, 23 yaşındaki gence çarpıp hayatını kararttı
Otoyolda yarış yapan araç sürücüsü, 23 yaşındaki gence çarpıp hayatını kararttı