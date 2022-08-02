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Aleyna Tilki'yi hiç bu halde görmemiştiniz! Başına yazmasını bağladı, yaylaya çıktı

Aleyna Tilki sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmemeye devam ediyor. Eline silahını alıp yaylaya çıkan ünlü şarkıcı paylaşımıyla hayranlarını hayrete düşürdü.

Geçtiğimiz günlerde İnstagram hesabından paylaştığı iç çamaşırlı pozlarıyla magazin dünyasına bomba gibi düşen Aleyna Tilki sosyal medya kullanıcılarınında büyük tepkisini toplamıştı.
Artvin konserinden sonra genç şarkıcı kendisini yaylalara attı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yer alan Samistal yaylasında başına yazma bağlayan 22 yaşındaki şarkıcı eline silah alarak ateş açtı. Tilki o anları da sosyal medya hesabından paylaşarak "Bang bang" notunu yazdı. 
Kısa süre içerisinde binlerce beğeni alan Tilki'nin her paylaşımına olduğu gibi bu paylaşımınada bazı hayranları tepki gösterdi. Silahlı paylaşımının çocuklara kötü örnek olacağını belirten hayranları 'bu paylaşımlar çok alakasız olmuş cidden', 'yakışmayacak davranışlar' yorumlarında bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise  "Utancımdan duvarı kemirdim", "Nereye nişan alıyorsun?", "Şaka mısın?" gibi yorumlarla Tilki'yle dalga geçti.

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