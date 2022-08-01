BIST 2.656
DOLAR 17,90
EURO 18,37
ALTIN 1.018,74
GÜNCEL

Dur ihtarına uymadı, araçla polise çarpıp kaçtı!

TRABZON’da hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen şahsın bulunduğu araç, polis ekiplerinin dur ikazına uymayarak kaçarken bir polis memuruna çarptı. Polis memurunun bacağı kırılırken, aracın sürücüsü uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ve farklı bir araca ait iki plaka ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen O.D. isimli şahsın içerisinde bulunduğu aracı Ortahisar ilçesindeki Yenimahalle’de durdurmak istedi. İkazlara uymayarak polis aracına çarpan O.D., bu sırada polis otosundan inerek kendisini durdurmaya çalışan polise de çarpıp kaçtı. Aracı durdurmak isteyen polis memurunun bacağı kırılırken, şahsın yakalanması için resmi ve sivil ekiplerce çalışma başlatıldı. 

Polis ekiplerinin ısrarlı takip ve çalışmaları sonucu O.D., Devlet Sahil Yolu Faroz mevkiinde yakalandı. Gözaltına alınan şahsın otomobilinde 1 adet uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ve farklı bir araca ait iki adet plaka ele geçirildi.

Kullandığı araca ait olmayan plaka bulundurmaktan adli ve idari işlem yapılacağı öğrenilen şahıs hakkında trafik kanununa aykırı davranışları nedeniyle 2 bin 907 TL para cezası, 40 ceza puanı uygulanırken, sürücü belgesi ise geri alındı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kosova-Sırbistan krizi: O karar 1 ay ertelendi, barikatlar kaldırıldı
Kosova-Sırbistan krizi: O karar 1 ay ertelendi, barikatlar kaldırıldı
Hırsızlar kabloları yakmaya çalışırken 30 dönümlük araziyi yaktılar
Hırsızlar kabloları yakmaya çalışırken 30 dönümlük araziyi yaktılar
Kuyumcuda büyük panik! Bir anda yere yığıldı dili boğazına kaçtı
Kuyumcuda büyük panik! Bir anda yere yığıldı dili boğazına kaçtı
İzmit’te pankart tartışması
İzmit’te pankart tartışması
Geminin gizli bölmesine dev operasyon! 242 kilo kokain ele geçirildi görüntüler ortaya çıktı
Geminin gizli bölmesine dev operasyon! 242 kilo kokain ele geçirildi görüntüler ortaya çıktı
Taksici 'gitmek zorunda değilim' dedi bebekli aileyi aracından indirdi
Taksici 'gitmek zorunda değilim' dedi bebekli aileyi aracından indirdi
Küçük çocuğu hayatta tutan manevra! Bursa'da yürekler ağza geldi işte o anlar
Küçük çocuğu hayatta tutan manevra! Bursa'da yürekler ağza geldi işte o anlar
ABD'den skandal görüntüler: Polisler tarafından defalarca yumruklandı
ABD'den skandal görüntüler: Polisler tarafından defalarca yumruklandı
Şampiyonluk kutlamalarında tribün çöktü: Çok sayıda yaralı var
Şampiyonluk kutlamalarında tribün çöktü: Çok sayıda yaralı var
Burdur'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
Burdur'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor