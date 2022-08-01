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Taksici 'gitmek zorunda değilim' dedi bebekli aileyi aracından indirdi

İhlas Haber Ajansı

ESENYURT'ta taksiye binen bebekli bir aile Bahçelievler’e gitmek isteyince taksi sürücüsü, “gitmek zorunda değilim” deyip müşterilerini indirdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam üzeri Esenyurt’ta meydana geldi. İddiaya göre, taksiye binen aile, Bahçelievler’e gitmek istedi. Mesafeyi uzun bulan taksi sürücüsü, müşterilerini götürmeyip “gitmek zorunda değilim” dedi.

Olanlara sinirlenen kadın cep telefonunu çıkararak olayı kaydetmeye başladı. 34 TGL 48 plakalı sürücünün aracından inerek başka bir taksi çeviren kadın, yaşananları anlattı.

Nida Nur Akan, “ Esenyurt'tan Bahçelievler'e gitmek istedik. Taksiye bindik küçük bebeğimiz de yanımızdaydı. Bütün malzemelerimizi yükledik daha sonra araç sürücüsü 'bize nereye gidiyorsunuz' diye sordu. Biz 'Bahçelievler' dediğimizde de 'ben oraya gidemem' dedi. ben de götürmek zorunda olduğunu söyledim. O ise bize götürmek zorunda olmadığını söyledi ve daha sonra bizi araçtan indirdi. Kendi hatasını bildiğini, sürekli aynı davranışı yaptığını düşünüyorum. Bebeğimiz daha iki aylık bile olmadı. Esenyurt‘daki bütün taksiciler neredeyse bize çok kötü davranıyorlar. Eşim yabancı onun yanında küfür ediyorlar. Benim eşim küfür bilmez di burada küfür öğrendi. Arabada bebek olduğunu gördükleri halde sigara içiyorlar ve ben hamileyken de çok kötü davranışlarda bulundular. Arabada sürekli sigara içiyorlardı" şeklinde konuştu.

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