Kafedeki yabancı isimleri eleştiren Mustafa Sarıgül vatandaşın sözüyle ters köşe oldu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gittiıği kafede yabancı isimleri eleştirdi, çayı sordu. Konuşmaları dinleyen bir vatandaşın "Siz de sürekli kola içiyorsunuz" sözlerine Sarıgül, "Haklısın bundan sonra kola içersem Allah belamı versin" diye cevap verdi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gittiği bir kafede kahve isimlerinin yabancı olmasını eleştirdi.

Son dönemde hayat pahalılığına tepki gösterdiği videolarla gündemde olan Sarıgül, kafe sahiplerine "Çay nerede çay?" diye sordu.

Konuşmaları dinleyen bir vatandaşın "Siz de sürekli kola içiyorsunuz" yanıtıyla şaşkına dönen Sarıgül, şahsa hak vererek "Bundan sonra kola içersem Allah belamı versin" ifadesini kullandı.

Sarıgül'ün kafe diyaloğu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı videoyu paylaşarak görüntülerle ilgili yorum yağdırdı.