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Düğün konvoyunda ambulansa yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esenboğa Yolu üzerinde düğün konvoyunda ambulansa yol vermeyen 9 sürücüye ve trafiği durduran 1 sürücüye toplam 11 bin 56 TL para cezası kesildiğini açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kuzey Çevre Yolu Pursaklar varyantı havalimanı istikametinde dün para almak için düğün konvoyunun önünü keserek trafiğin durmasına sebebiyet veren bir sürücü ile ambulansın geçişine izin vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 9 sürücüye toplam 11 bin 56 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bir sürücü hakkında da adli işlem başlatılmıştır” denildi.

“Trafikte öncelik ambulansındır”
Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ankara'da 112 Acil Ambulansı, görevlendirildiği hastaya ulaşmaya çalışırken yolda bir düğün konvoyunun engeline takıldı. Bu olay sebebiyle bir kez daha hatırlatıyoruz: Trafikte öncelik ambulansındır. Acil müdahale ertelenemez, sevinci yaşamanınsa yeri, zamanı vardır” ifadelerini kullandı.

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