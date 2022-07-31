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DÜNYA

Kosova’nın kuzeyinde yükselen siren sesleri paniğe neden oldu

Kosova’nın kuzeyinde yer alan ve Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça’da yükselen siren sesleri paniğe neden oldu.

Kosova’da yarın yürürlüğe girecek olan ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasına saatler kala tansiyon yükseldi. Ülkenin kuzeyinde yer alan ve Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça’da siren sesleri yükseldi. Siren seslerinin yarın yürürlüğe girecek olan geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasını protesto etmek amacıyla kentteki Sırpları toplanmaya ve protestoya davet etmek için çalındığı ifade edildi.

Sırplar ayrıca, geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasını protesto etmek amacıyla çok sayıda yolu trafiğe kapattı. Kosova polisi tarafından yapılan açıklamada, Sırbistan sınırında bulunan Yarinye ve Bırnyak sınır kapılarının yollardaki ablukalar nedeniyle kapatıldığı belirtilerek, vatandaşlardan alternatif sınır kapılarını kullanmaları çağrısı yapıldı.

Kosova-Sırbistan arasındaki plaka gerginliği
Kosova ve Sırbistan arasında 2016'da imzalanan serbest trafik dolaşımı anlaşmasının süresinin 15 Eylül'de dolmasının ardından Kosova hükümeti ülkede sadece Kosova plakalı araçların dolaşımının mümkün olacağını açıklayarak ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka şartı getirmişti. Kosova'nın araç plakası konusunda karşılıklılık ilkesi esasınca aldığı kararın ardından ülkenin kuzeyindeki Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgede tansiyon yükselmişti. Hükümetin söz konusu kararı uygulamak için Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır kapılarına silahlı özel polis birimleri göndermesini protesto eden Sırplar gösteri düzenlemiş, sınır kapılarına giden yolları kamyonlarla kapatmıştı.

Kosova, Sırbistan yönetiminin Kosova plakalı araçların Sırbistan’dan geçmesine yıllardır izin vermemesine karşı aldığı karar kapsamında Sırbistan plakalı araçların Kosova’ya girmesine izin vermezken, Sırbistan’dan Kosova’ya girmek isteyen araçlara geçerliliği 60 gün olan geçici plaka veriyor.

“Sırplar daha fazla vahşet görmeyecek"
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise saatler önce yaptığı açıklamada, "Atmosfer ısındı ve Sırplar daha fazla vahşet görmeyecek" ifadelerini kullanarak, "Herkese ricam, ne pahasına olursa olsun barışı korumaya çalışmaktır. Arnavutların aklını başına almalarını, Sırpların provokasyonlara kapılmamasını, Kosova'nın sözde bağımsızlığını tanıyan güçlü ve büyük ülkelerin temsilcilerinden de uluslararası meselelere biraz dikkat etmelerini rica ediyorum” dedi.
Vucic ayrıca, "Çatışma ve savaş istemiyoruz" ifadelerini kullanarak, “Barış için dua edeceğiz ve barış arayacağız ama hemen söyleyeyim. Teslim olmayacağız. Sırplara zulmetmeye, taciz etmeye ve öldürmeye cesaret ederlerse Sırbistan kazanacak” dedi.

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