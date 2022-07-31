BIST 2.592
DOLAR 17,91
EURO 18,32
ALTIN 1.017,60
POLİTİKA

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması! 'Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret tartışmalarına ilişkin, "Yıl sonunda bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ'in 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. 

Programda konuşan Vedat Bilgin'in öne çıkan açıklamaları şöyle:
"Sendikalar demokratik toplumların ürünüdür, demokrasinin kurumlarıdır.

Demokrasi, işçinin emeğinin üstünde yükselir. İşçinin emeğinin güçlü olmadığı, örgütlü olmadığı yerde demokrasi gelişmez. Onun için sendikal mücadele aynı zamanda demokrasi mücadelesidir.

Asgari ücret açıklaması
Bilgin, asgari ücret tartışmalarına ilişkin, "Yıl sonunda bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız" açıklamasında bulundu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bakan Soylu açıkladı! Gemiye düzenlenen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildi
Bakan Soylu açıkladı! Gemiye düzenlenen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildi
Otobüste yaşlı adama yerdi pişman oldu yemediği fırça kalmadı
Otobüste yaşlı adama yerdi pişman oldu yemediği fırça kalmadı
ABD polisi, 17 yaşındaki genci öldüresiye dövdü görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı
ABD polisi, 17 yaşındaki genci öldüresiye dövdü görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı
Davulcuya kredi kartıyla bahşiş verdi! ‘Bundan sonra düğünlere pos cihazıyla giderler’
Davulcuya kredi kartıyla bahşiş verdi! ‘Bundan sonra düğünlere pos cihazıyla giderler’
Nijeryalı seyyar satıcıyı sokak ortasında döverek öldürdü dehşet anları kamerada çevredekiler böyle izledi
Nijeryalı seyyar satıcıyı sokak ortasında döverek öldürdü dehşet anları kamerada çevredekiler böyle izledi
1 buçuk kilometreden geldi! 12 yaşındaki Onur'un acı ölümü kamerada
1 buçuk kilometreden geldi! 12 yaşındaki Onur'un acı ölümü kamerada
Yerli otomobil Togg'da önemli gelişme deneme üretimi başladı
Yerli otomobil Togg'da önemli gelişme deneme üretimi başladı
Marmaris yangınında tatilcilerin havuzdan korku dolu kaçışı böyle kaydedildi
Marmaris yangınında tatilcilerin havuzdan korku dolu kaçışı böyle kaydedildi
Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yaptı
Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yaptı
Tekerlekli sandalyedeki dilenci zabıtayı görünce iyileşti
Tekerlekli sandalyedeki dilenci zabıtayı görünce iyileşti