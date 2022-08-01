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Geminin gizli bölmesine dev operasyon! 242 kilo kokain ele geçirildi görüntüler ortaya çıktı

BREZİLYA'dan Türkiye karasularına girdikten sonra Tekirdağ kıyılarına çekilen gemide 242 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin operasyonun havadan ve su altındaki detayları ortaya çıktı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Sahil Güvenlik Komutanlığının da bir aydır takip edilen kuru yük gemisi Türkiye karasularına girdikten sonra operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık bir aydır takip altındaki Brezilya’dan gelen kuru yük gemisi Tekirdağ kıyılarına çekilerek gemide geniş çaplı arama yapılmıştı.

Geminin altında özel bölme yapmışlar
Havadan, karadan ve denizin altından düzenlenen operasyonda geminin alt kısmında, dalgıçlar tarafından iskele kıç altında bulunan kinistin yuvası içinde ve iplerle bağlanmış şekilde şüpheli paketler görülmesi üzerine, 6 adet paketin bulunduğu yerden çıkartılarak yapılan kontrollerinde, 200 paket 242 kilogram kokain maddesi bulunarak el konuldu.

Suyun dibinden operasyon
Operasyona ilişkin su altı ve havadan operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Droürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bazı ekipleri gemiye yukarıdan çıkarken, kimi dalgıç ekipleri de suya dalarak geminin altından operasyona destek verdi. Sualtı ekiplerince uyuşturucuların gizlendiği alanda dakikalarca yapılan aramalarda 242 kilogram kokain bulunarak karaya çıkarıldı.

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