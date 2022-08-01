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Mersin'de olay görüntü! Koşarak geldi ambulansın camına böyle kafa attı

Anadolu Ajansı

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde, yakınlarının hastaneye götürülmesi talebi üzerine gönderilen ambulansın içindeki tıbbi cihazlara zarar veren şüphelinin, sağlık çalışanlarına tehdit ve hakarette bulunduktan sonra indiği araca tekrar yönelip kafasıyla vurması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi'nde fenalaşan bir hastanın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden ambulans talep etti.
Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yakınlarının da desteğiyle hastayı ambulansa bindirdi.

Bu sırada, hastaneye gitmemek için bir süre direnen kişi, araç içerisindeki tıbbi cihazlara zarar verdi.
Ambulanstan çıkan hastanın tehdit ve hakarette bulunduğu sağlık çalışanları, olay yerinden ayrılmak için bindikleri aracın kapılarını kilitledi.
Şüpheli, bu sırada yöneldiği ambulansa kafasıyla vurarak sağlık çalışanlarına tehdidini sürdürdü.

Kapıları kilitli ambulansta bir süre bekleyen sağlık çalışanları, çevredekiler tarafından şüphelinin sakinleştirilmesiyle olay yerinden ayrıldı.
Polise başvuran sağlıkçılar, şüpheli hakkında şikayette bulundu.

Öte yandan, zanlının ambulansın kapısını açmaya çalışması ve aracın camına "kafa atması", sonrasında ise çöp konteynerinde bir şeyler araması sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerasına yansıdı.

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