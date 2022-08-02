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DÜNYA

İtalya'daki dünyaca ünlü film stüdyosu Cinecitta’da yangın

İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan dünyaca ünlü film stüdyosu Cinecitta’da yangın çıktı.

İtalya’nın başkenti Roma’da yer alan dünyaca ünlü film stüdyosu Cinecitta’da yerel saatle 15.30 sularında çıkan yangında birden fazla film setinin yandığı belirtildi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangında, "Rönesans Floransası" setinin kullanılamaz hale geldiği ve "Biri Bizi Gözetliyor" adlı televizyon yapımının çekildiği stüdyoda da hasar oluştuğu aktarıldı. Yangında ölen ya da yaralanan bildirilmezken, yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

İtalyan film endüstrisini canlandırma planının bir parçası olarak Faşist dönemde inşa edilen Cinecitta film stüdyosu, İtalyan sinemasının merkezi olarak kabul ediliyor. Cinecitta’da bugüne kadar 3 binden fazla film çekilirken, burada çekilen 90 film Oscar'a aday gösterildi ve 47'si ödül kazandı. 1950'lerde Cinecitta’da yapılan uluslararası yapımların sayısı ise Roma'nın “Tiber'deki Hollywood” olarak adlandırılmasına yol açtı.

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