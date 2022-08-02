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Tahıl sevkiyatında tarihi gün! Tahıl yüklü gemi “Razoni” dron ile görüntülendi

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa Limanı'ndan dün yola çıkarak İstanbul açıklarına ulaşan mısır yüklü ‘Razoni’ kuru yük gemisi dron ile görüntülendi.

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde dün sabah saatlerinde Ukrayna’nın Odessa Limanı'ndan ayrılan Sierra Leon bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni İstanbul açıklarına geldi. Yarın sabah saatlerinde Razoni isimli gemiye BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetlerin denetim yapacağı ve denetleme sonucuna göre geminin yoluna devam edeceği belirtildi. Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limana ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde İstanbul açıklarına gelen Razoni isimli kuru yük gemisi, dron ile görüntülendi.

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