Sevgili ile 'ayrı ev' arsızlığı! Kızın evinin önünde ortalık karıştı o anlar kamerada

ESENYURT'ta sevgilisiyle ayrı eve çıkmak isteyen bir kişi ile, kızın ailesi arasında kaldırım taşlı ve bıçaklı kavga çıktı. Genç kız o anlarda sinir krizi geçirip bileklerini kesmeye çalıştı. İşte aile ile arsız sevgili arasında yaşananlar...

Olay, geçtiğiniz Pazartesi günü Esenyurt Mehterçeşme mahallesinde gerçekleşti. İddiaya göre ailesiyle yaşayan İran uyruklu bir kız, erkek arkadaşıyla ayrı eve çıkmak istedi.

"Zorla tutuyorsunuz"

Ailesinin izin vermemesi sebebiyle sevgilisi, kızın evine gelerek " Kız arkadaşımı burada zorla tutuyorsunuz" dedi. Bu sözler üzerine aile ve erkek arkadaş arasında çıkan tartışma sokağa taşarken ortalık savaş alanına döndü.

Bileklerini kesmeye çalıştı

Kaldırım taşı ve bıçakların da kullanıldığı kavgada sinir krizi geçiren genç kız ise bileklerini kesmeye çalıştı. Yaşanan kavga çevredeki vatandaşların müdahalesi ile son bulurken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.