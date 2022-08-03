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Ekrem İmamoğlu'nun restoran konvoyu gündem oldu! Kapı açma detayı dikkat çekti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, konvoyla bir lokantaya yemek yemeye gitmesi tepki topladı. Sosyal medyada gündem olan videoda İmamoğlu'nun kapısını açan kişiye önce başka bir kişinin kapı açması ise dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yemek yemek için konvoyuyla restorana gitti. Görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem olurken İmamoğlu'nun kapısını açan kişiye önce başka bir kişinin kapı açması ise dikkatlerden kaçmadı.

İmamoğlu, konvoyuyla gittiği restoranın şefi tarafından kapıda karşılandı. Kendisini karşılayanlarla tek tek selamlaşan İmamoğlu daha sonra restorana doğru yöneldi.

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