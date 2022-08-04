Kendini balkondan aşağı bıraktı Sinop'ta dehşet anları saniye saniye görüntülendi
SİNOP'ta bunalıma giren bir kişi, 4. katındaki evlerinin balkonundan sarkarak intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kendini aşağı atan kişi ağır yaralandı.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Sinop Ayancık'ta meydana geldi. Bunalıma giren genç, kendini 4. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya bıraktı. Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren T.Ü. evlerinin 4. katındaki balkonundan sarkarak intihara kalkıştı. Çevredekilerin olay anında yaptığı ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekledi.
O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kendini aşağı atarak ağır yaralanan T.Ü. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı