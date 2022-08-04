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Maske takmadı hastanede sağlıkçılara saldırdı

İhlas Haber Ajansı

Bursa’da kızını tedavi için hastaneye getiren kişi, doktorun maske takmasını istemesi üzerine uyarılınca hastaneyi birbirine kattı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Bölümünde yaşandı. İddiaya göre V.O. (46), kızını tedavi olması için hastaneye getirdi. Doktor F.D. (29), hastanın ve babanın maske takmasını istedi.

Bu sırada baba V.O., sesini yükselterek önce kızının tedavi olması gerektiğini söyledi. V.O.’nun sesini yükseltmesi dolayasıyla endişelenen doktor, güvenlik görevlilerini çağırdı.

Görevlilerin gelmesiyle daha da öfkelenen baba "Benim kızıma bakacak" diyerek tehditler savurdu. Doktorun üzerine yürüyen babayı güvenlik görevlileri uzun uğraşlar sonrası dışarı çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Doktor F.D. kendisini tehdit eden V.O.’dan şikayetçi olurken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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