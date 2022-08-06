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TOTOBO bahis çetesi çökertildi! 8 ay boyunca takip edildiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yaklaşık 8 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde; ‘‘TOTOBO’’ isimli yasadışı bahis siteleri üzerinden ilimizde yasa dışı bahis faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağladığı anlaşılan örgüt çökertildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından ‘‘TOTOBO’’ isimli yasadışı örgütün çökertildiğini bildirerek operasyon görüntülerini paylaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yaklaşık  8 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde; ‘‘TOTOBO’’ isimli yasadışı bahis siteleri üzerinden ilimizde yasa dışı bahis faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağladığı anlaşılan örgüt çökertildi." denildi.

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