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POLİTİKA

Mustafa Sarıgül'den 8 kişilik dürüm ayran fiyatına tepki!

TDP lideri Sarıgül, gençlerle birlikte dürüm yedi. 8 kişilik dürüm ayran fiyatının 890 TL olduğunu görünce tepki göstererek, " Bu nasıl bir şey, biz nereye gidiyoruz arkadaşlar?" ifadelerini kullandı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya platformu TikTok'ta yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

"890 tl olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı"
Sarıgül, son paylaşımında gençlerle oturarak onlarla birlikte dürüm yedi. Ancak 8 kişilik dürüm-ayran fiyatının 890 TL olduğunu öğrenen Sarıgül, büyük şaşkınlık yaşadı.

"Biz nereye gidiyoruz arkadaşlar?"
Görüntülerde bu sitemini gençlerle de paylaşan Sarıgül, "8 kişiyiz, dürüm-ayran yiyoruz. Ve çocuklar kaç para biliyor musunuz? 890 lira arkadaşlar. Bu nasıl bir şey, biz nereye gidiyoruz arkadaşlar?" dedi.

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