Uygulamadan kaçtı, polis böyle yakaladı! O anlar dron kamerasına yansıdı

SARIYER’de polis ekipleri, orman, park, bahçe ve sahillerde havadan drone ve termal kameralarla asayiş denetimi gerçekleştirdi. Uygulamadan kaçan otomobilin yakalandığı anlar ise dron kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı ilçelerindeki asayiş uygulamalarına devam ediyor. Sarıyer’de gerçekleştirilen denetimlere, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler,drone ve termal kameralarla Atatürk Kent Ormanı, Belgrad Ormanı, Kireçburnu sahili ve Emirgan sahilinde denetim gerçekleştirdi.

Sarıyer ormanları termal kameralarla havadan denetledi

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Atatürk Kent Ormanı ve Belgrad Ormanı’nda, orman yangınlarını önlemek için havadan drone ve termal kameralarla denetim gerçekleştirdi. Kireçburnu ve Emirgan sahil şeridinde ise Polis ekipleri, şüphelendikleri şahısları durdurarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Şüpheli şahıslar durdurularak didik didik arandı.

Uygulamadan kaçan araç drone kamerasında

Öte yandan maslakta uygulamadan kaçan bir araç yunus polisler tarafından kısa sürede yakalandı. O anlar anbean drone kamerasına yansıdı.