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Antalya'da bilgisayar başında kalp krizi geçiren 15 yaşındaki lise öğrencisi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da bilgisayar başında kalp krizi geçiren 15 yaşındaki lise öğrencisi öldü

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde 15 yaşındaki lise öğrencisi kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Emek Mahallesi'ndeki evde lise öğrencisi Harun Sarı'yı (15) bilgisayar başında hareketsiz halde gören kardeşi durumu annesine bildirdi.

Annenin ihbarıyla eve gelen 112 Acil Servis ekibi, ilk müdahaleye yaptıktan sonra genci ambulansla hastaneye kaldırdı.

Harun Sarı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sarı'nın kalp krizi nedeniyle öldüğü tespit edildi.

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