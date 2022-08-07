Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru tarihi ne zaman, şartları neler?

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde personel alımı yapılacağı açıklandı. Açıklama sonrası vatandaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru tarihini ve şartlarını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu konu hakkında detayları duyurdu. İşte GSB personel alımı hakkında güncel bilgiler...

Abone ol

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "GSB ailesini günden güne büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. 1017 sürekli işçi alımı için ilan detayları Resmi Gazete'de yayımlanacak. Başvurular ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak." sözleri ile 1071 kişilik personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, İŞKUR ile Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 1017 personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvuru tarihleri ne zaman? İşte detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere bin 17 sürekli işçi alacaklarını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla bakanlık bünyesindeki istihdam konusunda açıklamalarda bulundu.

Personel alımı başvuru tarihleri: Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu.

Başvurular, 8-12 Ağustos tarihlerinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

Kura çekimi ne zaman: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri "www.gsb.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.