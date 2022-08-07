BIST 2.750
DOLAR 17,91
EURO 18,24
ALTIN 1.022,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Domuzlar için tuzak kurdu eşi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Domuzlar için tuzak kurdu eşi hayatını kaybetti

KASTAMONU’nun Doğanyurt ilçesinde bir kişi, domuzlar için kurduğu tuzakta eşini kaybetti.

Abone ol

Olay, Doğanyurt ilçesine bağlı Köfünanbarı köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Doğanyurt ilçesinde çiftçilik yapan Ş.A., mısır bahçesini domuzlardan korumak için elektrikli tel çitlerden oluşan tuzak kurdu.

Akşam saatlerinde elektrikli tel çite elektrik verdiği sırada 77 yaşındaki eşi H.A. elektrik yüklü tel çite dokunması neticesinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ön hazırlığı 1.5 yıl sürdü 24 ayda tamamlandı Sivas'ta satışa sunuldu fiyatı dudak uçuklattı
Foto Galeri Ön hazırlığı 1.5 yıl sürdü 24 ayda tamamlandı Sivas'ta satışa sunuldu fiyatı dudak uçuklattı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bekir Bozdağ'dan KPSS açıklaması: Hükümek şunu yapmalıydı diyebilecekleri şey yok
Bekir Bozdağ'dan KPSS açıklaması: Hükümek şunu yapmalıydı diyebilecekleri şey yok
Antalya'da bilgisayar başında kalp krizi geçiren 15 yaşındaki lise öğrencisi öldü
Antalya'da bilgisayar başında kalp krizi geçiren 15 yaşındaki lise öğrencisi öldü
Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Lucas Torreira ve Dries Mertens'ten açıklama
Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Lucas Torreira ve Dries Mertens'ten açıklama
Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru tarihi ne zaman, şartları neler?
Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru tarihi ne zaman, şartları neler?
Fenerbahçe'nin sahadaki yeni lideri Luan Peres
Fenerbahçe'nin sahadaki yeni lideri Luan Peres
İlkokul, ortaokul kayıtları başladı mı 2022-2023 MEB takvimi
İlkokul, ortaokul kayıtları başladı mı 2022-2023 MEB takvimi
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 90 bininci kadın üyesiyle görüştü EYT sözü verdi
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 90 bininci kadın üyesiyle görüştü EYT sözü verdi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu ilk teslimat yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu ilk teslimat yapıldı
İkinci el fiyatları yüzde 7 düştü sektör temsilerinden önemli açıklamalar geldi
İkinci el fiyatları yüzde 7 düştü sektör temsilerinden önemli açıklamalar geldi
Tahıl koridoru kapsamında gidiş geliş yapan gemi denetimlerine devam ediliyor
Tahıl koridoru kapsamında gidiş geliş yapan gemi denetimlerine devam ediliyor