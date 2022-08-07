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MasterChef Melih kaç yaşında? MasterChef Melih Berkay Gündüz kimdir? MasterChef Melih instagram adresi!

MasterChef Melih kaç yaşında? MasterChef Melih Berkay Gündüz kimdir? MasterChef Melih instagram adresi!

TV8 ’de yayınlanan MasterChef programında Melih adlı yarışmacı dikkat çekti. Sevilen programın yarışmacıları da merak ediliyor. Melih Berkay Gündüz MasterChef yarışmasının kadrosunda yer alıyor. Peki ama Melih Berkay Gündüz kimdir?

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Melih Berkay Gündüz, MasterChef yarışmasının kadrosunda iddialı açıklamalarıyla ilgi gördü.  Sevilen yarışma programına katılanlar kısa sürede ilgi gördü. Peki ama MasterChef Melih kimdir, kaç yaşında, instagram adresi nedir? 

MasterChef Melih kimdir?

Masterchef Melih Berkay Gündüz, 21 yaşında. Melih, yarışmaya Karabük’ten katılıyor. Geçtiğimiz yıl da MasterChef’e katılan Melih bu sene de ana kadroya girmek için yarışıyor.

Kadroya giren son isim kim oldu: MasterChef'te yarışma heyecanı sona erdi. Ana kadroya giren altıncı isim ise Melih oldu

Kimler ana kadroya girdi: Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen isimler şu şekilde;

Metin (1. hafta)

Gamze (2. hafta)

Onur (3. hafta)

Çağatay (4. hafta)

Şeyma (5. hafta)

Melih (6. haft

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