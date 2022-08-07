Eve geç geldi diye bağırınca oğlu intihar etti! Acısına dayanamayan baba kendini vurdu
İSTANBUL'da peş peşe acı intihar... Eve geç gelmesi sebebiyle babasıyla tartışan 16 yaşındaki Keremcan Bölükbaşı, 15'inci kattan atlayarak intihar etti. 52 yaşındaki baba Eyüp Bölükbaşı ise oğlunu defnettikten sonra işyerinde kafasına silahla ateş ederek intihar etti.Abone ol
Sultangazi'de bir baba, eve geç kaldığı gerekçesiyle tartıştığı oğlunun intiharı üzerine iş yerinde yaşamına son verdi.
Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da Eyüp B. (52), eve geç kaldığı gerekçesiyle oğlu Keremcan B. (16) ile tartıştı.
Bir süre sonra odasındaki pencereyi açan Keremcan B, 15. kattan atlayarak intihar etti. Çocuğun cenazesi Yeni Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.
İki gün aradan sonra Eyüp B. (52) oğlunun ölüm acısına dayanamayarak Sultangazi'deki iş yerinde silahla başına ateş ederek canına kıydı.
Eyüp B'nin cenazesi, Gazi Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından oğluyla aynı mezarlığa defnedildi.
Eyüp B'nin 14 yaşında bir erkek çocuğunun daha olduğu öğrenildi.