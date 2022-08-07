Zeynep Billur Özkaya kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Zeynep Billur Özkaya ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarının en çok izlenen moda yarışması Doya Doya Moda başladı. Yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Zeynep Billur Özkaya oldu. Hem kıyafet seçimi hem de jüri ile girdiği polemiklerle ilk günden dikkatleri çeken Doya Doya Moda Zeynep Billur Özkaya kimdir, kaç yaşında?

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TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Doya Doya Moda TV8 ekranlarında başladı. Daha ilk bölümden büyük ses getiren yarışmanın yarışmacıları da ilgiyle takip ediliyor. Özellikle ilk bölümden dikkatleri üzerine çeken Zeynep Billur Özkaya kimdir, Doya Doya Moda Zeynep Billur Özkaya kaç yaşında, instagram hesabı nedir?

Zeynep Billur kimdir, mesleği nedir:

Zeynep Billur Özkaya 32 yaşındadır. Aslen Erzincanlı olan Özkaya Anaokulu öğretmenliğini bitirdi. Uludağ, aynı zamanda mimarlık eğitimi almış ve şu anda iç mimarlık yapmaktadır.

Zeynep Billur Uludağ kimdir:

Zeynep Billur Uludağ, daha önce 'Yemekteyiz' programına katılmıştı. 'En İyi Benim' isimli programda da ekrana çıkan Uludağ, yarışmada iddialı sözleriyle şimdiden dikkat çekti