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Bursa Uludağ eteklerinde orman yangını

Bursa Uludağ eteklerinde orman yangını

BURSA'da ormanlık alanda meydana gelen yangın korkuya neden olurken ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

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Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda iki farklı noktada yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, dumanları görenler orman yangını olabileceğini düşünerek durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğünden 2 yangın söndürme helikopteri, 4 arasöz, 2 itfaiye, 1 su tankeri ve 30 personel yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangın bölgesine yakın mahallede yaşayan vatandaşlar itfaiye ve orman ekiplerine yardıma etti. Bir vatandaş ateşten kaçan yavru kaplumbağayı alarak güvenli bir alana bıraktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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