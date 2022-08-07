Gazze'de saldırılarda flaş karar saat açıklandı Reuters duyurdu

İngiliz haber ajansı Reuters, Filistinli yetkililerin; Gazze'de ateşkesin saat 20.00'de başlayacağını açıkladığını duyurdu. İsrail Başbakanı Yair Lapid, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, "Operasyon gerektiği sürece devam edecek" demişti.

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İsrail ordusunun 3 gündür devam eden saldırılarının son bulması için anlaşıldı. İngiliz haber ajansı Reuters, Filistinli yetkililerin; Gazze'de ateşkesin saat 20.00'de başlayacağını açıkladığını duyurdu.

Reuters'a konuşan Filistinli yetkili, "Gazze ateşkesi, Gazze Şeridi için yerel saatle akşam 20.00'de başlayacak" ifadesini kullandı.

İsrail, cuma akşamına doğru Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nin saldırı hazırlığında olduğunu gerekçe göstererek Gazze saldırısını başlattı.

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 5 Ağustos'ta başladığı saldırılarda; aralarında 6 çocuk ve 2 kadının da bulunduğu 32 kişi hayatını kaybederken, 275 kişi de yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

İsrail'in, 5 Ağustos günü Gazze'ye yönelik başlattığı ve çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarına ilaveten, bugün İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendiği öğrenilmiştir. İsrail'in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz.

Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalini teşkil eden sözkonusu tahrikkar eylemler, bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracaktır.

İsrail Hükümeti'ne, Harem-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz.