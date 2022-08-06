İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor! 25 bin yedek asker göreve çağrıldı!
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a, yaralı sayısının ise 55’e yükseldiğini açıkladı.
İsrail güçlerinin, Filistin’in batısında yer alan Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırının bilançosu artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yaralı sayısının ise 55'e yükseldiği belirtildi.
Filistinli kaynaklar, İsrail hava saldırısında Gazze'nin Rimal semtinteki Filistin Kulesi'nin vurulduğunu aktardı.
Hayatını kaybedenler arasında beş yaşında bir kız çocuğu da bulunuyor.
İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında hareketin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi'nin öldürüldüğünü söyledi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail cephesinde de Gazze Şeridi çevresindeki 80 kilometreye kadar uzanan alanda "özel durum" ilan edildiği belirtildi.