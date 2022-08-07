Spotify için harekete geçildi! İslami değerlere hakaret dolu listeler

Spotify'daki dini değerlere ve devlet büyüklerine yönelik hakaret içerikli müzik listeleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Abone ol

İsveç merkezli dünyaca ünlü müzik platformu Spotify'da yer alan ahlaksız paylaşımlarla ilgili CİMER'e yapılan çok sayıda ihbar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Söz konusu müzik platformunda hem İslam dinine yönelik saldırılar hem İslamofobi'yi destekleyen hem de FETÖ propagandası yapan içeriklerin paylaşımlarına herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

CİMER'e yapılan çok sayıda ihbar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Spotify'da hakaret içerikli müzik listeleri tek tek tespit edildi.

Kullanıcıların hazırladıkları listeye verdikleri isimlerle dini değerleri aşağıladıkları ve devlet büyüklerine hakaret edildiği ortaya çıkarıldı.

Listelerde yer alan skandal paylaşımlar arasında, "Allah'ın rakı içerken dinledikleri", "Hz. Muhammed'in devesiyle yanlarken dinledikleri", "Allah'ın Hz. Adem'i cennetten kovarken dinlediği şarkılar" gibi hakaret içerikli paylaşımlar yer aldı.

Yapılan incelemelerde tüm bu hakaret içerikli ve dini değerleri aşağılayan müzik listelerinin Spotify'ın onayıyla yayınlandığı belirlendi.