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Arkadaşını sopa ve bıçakla öldürdü! Valizle kaçmaya çalışırken yakalandı

Arkadaşını sopa ve bıçakla öldürdü! Valizle kaçmaya çalışırken yakalandı

ANTALYA’da inşaatta çalışan iki ev arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası darp edilen ve bunu gururuna yediremeyen şahıs, arkadaşını sopa ve bıçak darbeleriyle öldürdü.

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Olay, dün Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı inşaatta çalışan Suriye uyruklu Hüseyin Mevas (35) ile yine Suriye uyruklu Hasan Hasan (26) arasında kötü işçilik gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından ikiliyi çevredeki diğer arkadaşları ayırdı. Kavgada ufak sıyrıklarla darp edilen Hasan Hasan, ertesi gün inşaatın bahçesinde Hüseyin Mevas ile tekrar tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Hasan Hasan yanında getirdiği sopa ile Mevas’ın kafasına vurdu ve bıçakla ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Valizle kaçmaya çalışırken yakalandı
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Mevas’ı hastaneye kaldırdı. Mevas burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayı gerçekleştiren Hasan’ı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan arama çalışmalarının sonucunda şüpheli Hasan, valizle kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Valizde yapılan aramalarda olayda kullanılan bıçak ele geçirildi.

Gururuna yediremediği için öldürdüğünü itiraf etti
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Hasan, adliyeye sevk edildi. Ev arkadaşı olduklarını söyleyen Hasan jandarmadaki ifadesinde, kendisinin yaptığı fayans işini Hüseyin Mevas’ın beğenmediğini bu yüzden kendisini darp ettiğini söyledi. Bu olayı gururuna yediremediği için öldürdüğünü itiraf etti. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Hasan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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