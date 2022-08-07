Meteoroloji gün verip uyardı! Aydın ve Muğla dikkat kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ağustos Pazartesi günü öğle saatlerinde Aydın ve Muğla için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ağustos Pazartesi günü öğle saatlerinde Aydın ve Muğla için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Aydın’ın Merkez Çevreleri ve Doğu Kesimlerinde Kuvvetli Yağış. Yarın (08.08.2022 Pazartesi) öğle saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Aydın’ın merkez çevreleri ve doğu kesimlerinde (Efeler, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Karpuzlu, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Karacasu, Bozdoğan, Çine ilçeleri) yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

Bir uyarı da Muğla'ya

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi öğle saatlerinden sonra Muğla’nın iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.