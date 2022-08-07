Cumhurbaşkanı Erdoğan cemevi ziyaret edecek!

Cemevlerine yönelik provokasyonun ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Cemevi ziyaretinde bulunacak. Başkan Erdoğan, Muharrem İftarı’nda Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle bir araya gelecek.

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Ankara'da cemevlerine yönelik provokasyonun ardından bir ilk gerçekleşecek. CNN TÜRK'e konuşan Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da bir cemevini ziyaret edeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cemevlerine yönelik provokasyonun ardından anlamlı bir ziyarette bulunacak. Erdoğan, Ankara'da cemevi ziyaretinde Muharrem İftarı’nda Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle bir araya gelecek.

Önemli ziyaret

Ziyaret Muharrem Ayı'nın onuncu gününde olacak.

Alevi Dedeleri ve Akademisyenlerle buluşacak

Başkan Erdoğan, Muharrem İftarı'nda Türkiye'nin dört bir yanından davet edilen Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle bir araya gelecek.

Bakan Soylu da katılacak

İftara 80 Alevi Dedenin yansıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılması bekleniyor.

Hüseyin gazi türbesi'ne ziyaret

Erdoğan'ın Hüseyin Gazi Türbesi'ni de ziyaret etmesi gündemde.

Geçtiğimiz günlerde de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ne ziyarette bulunmuştu.