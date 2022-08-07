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Galatasaray'ın istediği Ali Akman'ın yeni takımı belli oldu! 1.Lig'e gitti...

Galatasaray'ın istediği Ali Akman'ın yeni takımı belli oldu! 1.Lig'e gitti...

1. Lig ekibi Göztepe, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Ali Akman'ı kadrosuna kattı.

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Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Ali Akman için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı.

Göztepe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"2002 doğumlu hücum oyuncusu Ali Akman satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır."

Galatasaray satın alma opsiyonu, Frankfurt maç garantisi istedi
Galatasaray anlaşmaya vardığı genç golcü için Alman ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmuş ancak Eintracht Frakfurt satın alma opsiyonu koymaya yanaşmadığı gibi sözleşmeye 25 maç oynama garantisi eklemek istemişti. Geçtiğimiz günlerde Bursa'ya gelen genç oyuncunun iki kulüp arasındaki sorunların çözülmesinin ardından sarı kırmızılı takıma transfer olması bekleniyordu.

32 maçta 6 gol attı
Bursaspor'dan ayrılmasının ardından 20/21 sezonun devre arasında Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği NEC Nijmegen'da 32 maçta sahaya çıkarken 6 gol kaydetti. Alman ekibiyle 2025 Mart ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1.2 milyon Euro...

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