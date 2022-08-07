Gomis'ten Galatasaray'a hayat öpücüğü! Aslan kazanarak başladı

Galatasaray, Süper Lig 2022-2023 sezonunun ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu. 90 dakikası da kıran kırana geçen maça Fernando Muslera yaptığı kurtarışlarla damga vurdu. Antalyaspor'un penaltı kaçırdığı maçta, Galatasaray'a galibiyeti 90.dakikada attığı golle Bafetimbi Gomis getirdi.

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Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya'da karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı.

Antalyaspor'da Luiz Adriano'nun 45+2. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi. Galatasaray, Gomis'in 90. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla puanını 3'e çıkardı.

Galatasaray gelecek hafta Giresunspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaşacak.

Okan Buruk 3 yeni transfere şans verdi

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Fraport TAV Antalyaspor deplasmanı ile açan Galatasaray'da yeni transferlerden üçü ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, bu sezon sarı-kırmızılı takıma katılan Abdulkerim Bardakcı, Sergio Oliveria ve Haris Seferovic'e Akdeniz ekibi karşısında görev verdi.

Kiralıktan dönen Yunus Akgün ve Emre Akbaba da ilk 11'de yer aldı.

Antalyaspor'da ise yeni transferlerden Ömer Toprak ve Soner Aydoğdu ilk 11'de forma giydi.

Taraftardan yoğun ilgi

Sezonun açılış maçına Antalyasporlu taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Tribünlerin hemen hemen tamamının dolu olduğu karşılaşmada yoğunluk yaşanmaması için stat kapıları 18.45'te açıldı. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kalmasına rağmen stat dışındaki yoğunluk dikkati çekti.

Antalyasporlu taraftarlar, özellikle futbol sorumlusu Nuri Şahin'e büyük ilgi gösterdi.

Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar tek tek futbolcuları tribüne çağırarak alkışladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Maçtan dakikalar(İLK YARI)

17. dakikada sağ kanattaki Yunus Akgün, rakibini çalımladıktan sonra penaltı noktası üzerinde bekleyen Emre Akbaba'ya topu attı. Emre Akbaba’nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.

19. dakikada Fernando'nun sağ kanattan ortasına hareketlenen Ömer Toprak’ın uygun pozisyondaki kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

21. dakikada Oliveria'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Van Aanholt’un sert vuruşunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

32. dakikada sağ kanatta ceza sahası içinde son çizgiye inen Yunus Akgün'ün rakiplerini geçtikten sonra yerden vurduğu topu kaleci Boffin, ayaklarıyla kornere gönderdi.

37. dakikada serbest vuruşu kullanan Oliveria’nın şutunda top Antalyasporlu savunma oyuncularına çarptıktan sonra Kerem’in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top yan direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

39. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Haji Wright, rakibini çalımladıktan sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Wright, kaleciyi de çalımlamaya çalışınca Muslera yatarak topun sahibi oldu.

45+3. dakikada uzun pasla defansın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Haji Wright, Muslera’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Luiz Adriano’nun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Ghacha’nın sol kanat ceza alanı dışından sert şutu üstten auta gitti.

55. dakikada Güray Vural’ın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Wright’ın şutunu kaleci çıkardı.

63. dakikada Emre Akbaba’nın ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.

82. dakikada defansın kısa pasında araya girerek topu alan Fredy’in şutu üstten farklı auta gitti.

84. dakikada Wright’ın sol kale çizgisinden aşırtma vuruşu üst kale direğin üzerinden az farkla dışarı çıktı.

90. dakikada Midsjo’nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Gomis, yerden gelişine vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1



Antalyaspor - Galatasaray ilk 11'ler

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Ömer Toprak, Kudryashov, Güray, Fernando, Soner, Ndao, Ghacha, Luiz Adriano, Haji Wright.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Sergio Oliviera, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic.