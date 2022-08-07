Adana Demirspor 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor deplasmanda Giresunspor'u 3-2 mağlup etti.Abone ol
Giresunspor ile Adana Demirspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Müsabakayı Adana Demirspor 3-2 kazandı.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada Gökhan İnler, 28. dakikada Belhanda ve 82. dakikada Onyekuru kaydetti. Giresunspor'un golleri ise 56. dakikada Serginho ve 90+1. dakikada Rahmetullah Berişbek'ten geldi.
Adana Demirspor bu sonuçla puanını 3'e getirdi.
Adana Demirspor gelecek hafta Sivasspor'u konuk edecek.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada sol kanattan Sergio'nun ortasında topla buluşan Bajic'in şutu kaleci Ertaç'tan döndü. Atağın devamında yaşanan karambolde Ertaç kaleye yönelen şutların filelerle buluşmasına engel oldu.
23. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Gökhan, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
29. dakikada Gökhan’ın ortasında ceza sahası içinde Belhanda, topu direğin yanından filelerle buluşturdu. 0-2
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada sağ kanattan ilerleyen Sergio'nun kale önüne ortasında Sainz topu ağlara yolladı. 1-2
76. dakika atağa geçen hızla rakip ceza sahasına ilerleyen Alexis Perez'in ortasında Sainz'in vuruşunu kaleci Ertaç uzaklaştırdı.
81. dakikada Semih’in pasında topla buluşan Onyekuru rakibini geçerek çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
90+2. dakikada gelişen Giresunspor atağında Mert Han’ın uzun pasında Rahmetullah Berişbek, yaklaşık 23 metreden sert şutunda topu köşeden filelere gönderdi. 2-3
Giresunspor - Adana Demirspor 11'ler
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Traore, Murat Cem, Doğan Can, Sainz, Serginho, Bajic
Adana Demirspor: Ertaç, Sevensson, Samet, Rakitsky, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Belhanda, Yusuf, Onyekuru, Assombalonga
Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Adana Demirspor 1-0 kazanırken, ikinci yarıda oynanan karşılaşmada ise Giresunspor rakibine 2-0 üstünlük sağlamıştı.
Giresunspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Çotanak Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.15'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde.