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Okan Buruk'tan galibiyet yorumu: 'Gomis'i öne almak hemen sonuç verdi'

Okan Buruk'tan galibiyet yorumu: 'Gomis'i öne almak hemen sonuç verdi'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle;
Gomis'i öne almak hemen sonuç verdi
"İnanılmaz nem var. İki takımda dinlenmeleri gördük. Maç iki takıma da gitti geldi. Muslera, bizim için önemli iş yaptı. Oyuna hakim olduğumuz dakikalar vardı. İkinci yarıda da oyun el değiştirdi. Gomis'i öne almak, Seferovic'i arkaya almak hemen sonuç verdi."

"Muslera net pozisyonlar kurtardı"
"Her oyuncuya, her dakika ihtiyacımız olacak. Geniş ve kaliteli kadro kurmaya çalışıyoruz. 3 puanı almış şekilde taraftarımızın önüne çıkmak çok önemli. Onları maça davet ediyoruz. Onlarla inşallah nice 3 puanlar alıp şampiyonluk kutlayacağız. Muslera net pozisyonlar kurtardı. Oyun çok fazla el değiştirdi."

"Mertens önde 4 bölgede oynadı"
"Yeni gelen oyuncuların desteği olacak. Biz daha iyi form tutacağız. Daha iyi atmosferlerde oynayacağız. Takım olarak iyi olacağız. Yarışın içindeyken çok fazla transfer konuşmak istemiyorum. Elimizdeki oyunculara saygı duyuyorum. Mertens önde 4 bölgede oynadı. Torreira, ikili orta sahada da oynayabilir. Oyun kurma ve oyunu rakip yarı alana yıkmak için önemli. Bize büyük katkı yapacaklar. Yeni gelenleri de kadroya katacağız. Gelen oyunculara testler yapacağız, maça ne zaman çıkabileceklerini de net şekilde göreceğiz."

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