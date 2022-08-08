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900 yıllık ahşap köprü yanarak kül oldu

900 yıllık ahşap köprü yanarak kül oldu

Çin’in Fujian eyaletinde yer alan Ningde kentine bağlı Pingnan ilçesinde yer alan 900 yıllık köprü çıkan yangının 10 saatte söndürülmesi nedeniyle yanarak küle döndü.

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Çin tarihindeki Song Hanedanı (960-1127) döneminde inşa edilen Wan’an Köprüsü, geçmişte birçok kez restore edildi.

Köprü, 2005 yılında ulusal düzeyde kültürel kalıntı olarak korumaya alınmıştı.

Wan’an Köprüsü, 98,2 metre uzunluğa, 4,7 metre genişliğe sahip ve aynı zamanda Çin’in en uzun ahşap kemerli köprüsü olarak biliniyor.

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