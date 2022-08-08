Araçların zorunlu trafik sigortası ücretleri belli oldu! Ankara, İstanbul İzmir rakamları

Cezası 169 TL

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyona koşuyor. Tüm araçlar için tipi ne olursa olsun ‘Zorunlu Trafik Sigortası’ yaptırılması gerekiyor. Ancak son dönemde fiyat artışı nedeniyle 5-6 milyon aracın trafik sigortası yaptırmadığı veya yenilemediği ifade ediliyor.