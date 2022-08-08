Bakan Derya Yanık'tan Suriyelilerle ilgili açıklama: 2023'ten sonra bunların hiçbirisi kalmayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana'da bir esnafın Suriyeli sığınmacılarla ilgili sorusuna, "Şimdi peyderpey gönderiyoruz. Biraz daha dişimizi sıkacağız ve 2023'ten sonra bunların hiçbirisi kalmayacak" yanıtını verdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana'da çok sayıda ziyaretler gerçekleştirdi. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi’ne giden Bakan Yanık, burada esnafları ziyaret edip sohbet etti.

Bir esnafın Suriyeli sığınmacıların akıbetini sorması üzerine, “Orada inşallah güvenlik tesis ettikten sonra kendileri de gitmek isteyecek, biz de göndereceğiz. Ancak şuanda oraya gönderecek bir yer yok. Mesela sadece Suriyelilerin can güvenliğini korumak değil, bizim sınır ötemizi korumak. Türkiye burada 5 milyon Suriyeliye sadece merhametinden dolayı bakmıyor. Bunu iyi bilmek lazım” dedi.

“2023’den sonra bunların hiçbirisi kalmayacak”

Suriye’nin kuzeyinin temizlenmeden sığınmacıların gönderilemeyeceğini aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha sonra şunları söyledi:

“Bu kadar şehidi boşuna vermiyoruz. Bu kadar insana da Türkiye’de boşuna kucak açmıyoruz. Bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir taraftan da Özgür Suriye Ordusu ayrı ayrı orada mücadele ediyorlar. Suriyeliler meselesinde hem maddi hem de sosyal anlamda sıkıştıran bir külfet olduğunu kimse inkar edemez. Muhalefet ısrarla terör devleti kurdurma tarafını gözden kaçırıyor, ‘Biz bunlara neden bakıyoruz’ diyor. Bunun birde arka planı var. 10 sene öncesine kadar İstanbul’da, Ankara’da bombalar patlıyordu. 30-40 insanımız aynı anda ölüyordu. Senin insanın ölüyor. Bütün bu süreç bıçak gibi kesildi. 1 FETÖ’cü hainler ordudan, emniyetten temizlendi. 2 terör kaynağında temizlendi. Türkiye’nin içerisindeki terörist sayısı 200’ün altında. Bu Türkiye tarihinde görülmemiş bir başarı. Suriyeliler meselesinde en fazla külfet yaşayan bakanlıklardan birisi benim. Birisi de İçişleri Bakanlığı. Çünkü çocuk ve kadınlara çalışma yapıyoruz. Türkiye’nin sınır ötesi harekatında bir terör devleti kurulmasına engel olacaksak bu bedele katlanacağız. Amerika, 2 binden fazla konvoyla, tırlarla silah sevkiyatı yaptılar. Nereye gönderdiler, oradaki teröristlere gönderdiler. Biz onlarla orada mücadele ediyoruz. Suriye’nin kuzeyi YPG-PKK demektir. Şimdi peyderpey gönderiyoruz. Biraz daha dişimizi sıkacağız. 2023’den sonra bunların hiçbirisi kalmayacak.”